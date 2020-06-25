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Политика

Явка нижегородцев на голосовании по Конституции к 15:00 часов составила 67,17%

01 июля 2020 19:09  [310] Политика
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Явка участников Общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ к 15:00 1 июля 2020 года в Нижегородской области составила 67,17%, то есть более 1,7 млн избирателей. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Согласно информации, к настоящему времени в избирательную комиссию Нижегородской области новых жалоб и письменных обращений не поступало.

На избирательных участках присутствуют наблюдатели, волонтеры, которые оказывают помощь маломобильным гражданам и людям с особенностями здоровья по зрению и слуху, а также представители средств массовой информации.

Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, "Общероссийское голосование о поправках в Конституцию — это не выборы, это эксклюзивная, действительно, уникальная вещь".

Голосование проводится в сложных эпидемиологических условиях, что требует применения дополнительных мер для обеспечения безопасности всех участников голосования.

Напоминаем, что избирательные участки 1 июля 2020 года открыты до 20:00. При себе избирателю необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ.

Ранее сообщалось, что 1 июля, стартовал основной день общероссийского голосования. В Нижегородской области действуют 2,169 тыс. постоянных и 11 временных избирательных участков.

Всего ко дню голосования к внесению изменений в основной закон подготовлено 206 поправок, которые затрагивают различные сферы жизни: экономическую, политическую, социальную, страховую, трудовую, семейную, экологическую, культурную и научную.

На территории региона предусмотрено несколько форм проведения голосования.
В частности, итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ уже подвели в Нижегородской области.

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