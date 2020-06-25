Этап Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2020" завершен в Нижегородской области Общество

Этап Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2020" завершен в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Согласно информации, всего на конкурс поступило порядка 1,6 тыс. заявок. К региональному этапу было допущено 336 проектов, участие в которых принимают 48,732 тыс. человек. Защита проходила в дистанционном формате.

Техническая часть этапа обеспечивалась при поддержке волонтеров. Ребята помогали координировать очередь защиты и решали технические проблемы, от которых не были застрахованы ни участники, ни эксперты.

Эксперты отметили некоторые наиболее яркие проекты. В возрастной категории от 14 до 17 лет: "Культурное поколение - стабильное будущее", автор Ирина Самсонова, проект направлен на организацию досуга школьников; "Чистый берег", автор Эльвира Шайхуллина, проект по устранению последствий пожара в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода; "Живая память" - проект Ильи Леонтьева, включивший в себя комплекс мероприятий, направленных на увековечение памяти участников Великой Отечественной войны.

В возрастной категории старше 18 лет были отмечены следующие проекты: "Музыка доступна каждому", автор Андрей Покровский, проект направлен на вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в занятия музыкой, на создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей, повышение их самооценки; проект "Живые уроки на улицах города" Людмилы Маркеевой, связанный с преемственность. поколений. В его рамках ветераны труда рассказывают школьникам об истории районов, в которых они жили, и о людях, в честь которых названы некоторые улицы.

Конкурс на территории региона был организован министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с совместно с Центром эстетического воспитания детей, ресурсным центром развития добровольчества, который был создан в рамках национального проекта "Образование".

"Мы еще не знаем, какие проекты выйдут на следующий этап — участники ожидают оценок федеральных экспертов. Но с уверенностью можем подвести итог: Нижегородская область богата на уникальные и нужные социальные проекты. Мы желаем удачи участникам на следующих этапах и заверяем каждого - Нижегородская область гордится своими земляками", - подчеркнули в министерстве.