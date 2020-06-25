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Политика

"Мы наблюдаем важнейший этап роста гражданского общества в России", - Роман Стронгин

01 июля 2020 19:31  [363] Политика
Мы наблюдаем важнейший этап роста гражданского общества в России, - Роман Стронгин

Мы наблюдаем важнейший этап роста гражданского общества в России, - Роман Стронгин

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин прокомментировал ход голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Люди зачастую открыто говорят о трудностях и проблемах, но при этом сетуют, что их не слышат. Сейчас миллионы наших граждан, наконец, осознают, что их проблемы можно будет решать, если это будет отражено в Конституции", - сказал он.

"По итогам многочисленных встреч мне стало понятно, что россиян больше всего волнует безопасность и справедливость. Безопасность – это в том числе и территориальная целостность страны. Нас уже однажды разделили в один день - 40% территории отделилось, и это не должно повториться. Не смогут больше от нас уйти ни Курилы, ни Калининградская область – в рамках конституционных норм это станет просто невозможным, а подобное отчуждение территорий - прямым нарушением основного закона страны", - добавил общественник.

"Справедливость в терминах обновленной Конституции – это социальное государство, гарантии пенсий и материнского капитала. Пандемия показала, насколько важны социальные обязательства государства – тысячи людей получили поддержку от государства. Изменения в Конституцию превращают эту волю отдельных людей в обязанность государства.
Сегодня у нас в регионе работает масштабная система общественного наблюдения. Серьезных нарушений нет, отдельные замечания есть, но их очень мало. Наблюдатели – это, в основном, молодые люди, и для них это колоссальный опыт и полезный урок. Страна осознала, что у неё есть Конституция, что мы - народ и мы - власть. Это важнейший этап роста гражданского общества в России", - подытожил Роман Стронгин.

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