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Политика

"Наблюдатели от нашей партии нарушений в ходе голосования не зафиксировали", - Дмитрий Кабайло

01 июля 2020 21:03  [327] Политика
Дмитрий Кабайло

Дмитрий Кабайло

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Дмитрий Кабайло прокомментировал ход голосования по поправкам в Конституцию РФ

"В Нижегородской области работают более 4300 наблюдателей от нашей партии. Мы поддерживаем постоянную связь с наблюдателями, ведем ежедневный и ежечасный мониторинг нарушений. Проверяем и отслеживаем всю поступающую информацию. Пока нарушений не зафиксировано", - рассказал представитель "Единой России".

Также Дмитрий Кабайло высоко оценил работу Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области.

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