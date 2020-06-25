"Наблюдатели от нашей партии нарушений в ходе голосования не зафиксировали", - Дмитрий Кабайло Политика

Дмитрий Кабайло Фото: Общественная палата Нижегородской области

Первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Дмитрий Кабайло прокомментировал ход голосования по поправкам в Конституцию РФ

"В Нижегородской области работают более 4300 наблюдателей от нашей партии. Мы поддерживаем постоянную связь с наблюдателями, ведем ежедневный и ежечасный мониторинг нарушений. Проверяем и отслеживаем всю поступающую информацию. Пока нарушений не зафиксировано", - рассказал представитель "Единой России".

Также Дмитрий Кабайло высоко оценил работу Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области.