Нижегородцев ожидает "красный" июль с небольшим дефицитом дождей, - синоптики

Фото:
Теплая комфортная погода с небольшим количеством дождей ожидает жителей Нижнего Новгорода в июле 2020 года.
Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, температура воздуха в июле на один-два градуса превысит свою многолетнюю норму. То есть, например, ночная температура будет колебаться от +12° до +17°, а показания дневных термометров ожидаются в диапазоне +23°…+28°.
Что касается осадков, то несмотря на то, что из-за частых гроз и дождей июль в народе считается "грозником", тем не менее, по прогнозу, выпадет не более 70% от положенного по метеостатистике, или около 60 мм вместо положенных 94 мм.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+