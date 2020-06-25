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Общество

Нижегородцев ожидает "красный" июль с небольшим дефицитом дождей, - синоптики

02 июля 2020 00:01  [962] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Теплая комфортная погода с небольшим количеством дождей ожидает жителей Нижнего Новгорода в июле 2020 года.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, температура воздуха в июле на один-два градуса превысит свою многолетнюю норму. То есть, например, ночная температура будет колебаться от +12° до +17°, а показания дневных термометров ожидаются в диапазоне +23°…+28°.

Что касается осадков, то несмотря на то, что из-за частых гроз и дождей июль в народе считается "грозником", тем не менее, по прогнозу, выпадет не более 70% от положенного по метеостатистике, или около 60 мм вместо положенных 94 мм.

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