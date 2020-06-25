Последние новости рубрики Политика
02 июля 2020 18:00  [288] Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу
02 июля 2020 17:01  [228] "Эксперимент с дистанционным голосованием в Нижегородской области прошел успешно", - Евгений Минченко
02 июля 2020 16:52  [204] Нижнему Новгороду будет присвоено звание "Город трудовой доблести"
02 июля 2020 15:47  [551] "Мы заручились поддержкой более 846 тысяч человек по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин
02 июля 2020 15:13  [216] "Выбрана та система координат, которая станет для России решающей", - Олег Лавричев
02 июля 2020 15:01  [237] "Опыт Нижегородской области даст стимул к развитию системы онлайн-выборов в стране", - Олег Матвейчев
02 июля 2020 14:55  [583] "Воплощение в жизнь поправок в Конституцию – задача всех уровней власти", - Глеб Никитин
02 июля 2020 14:46  [259] "Нижегородская область успешно организовала голосование по поправкам в Конституцию", - Александр Прудник
02 июля 2020 14:06  [195] "Нижегородцы продемонстрировали достойный уровень организации голосования", - Артем Кавинов
02 июля 2020 13:12  [272] "Здорово, что Нижегородская область первой из регионов включилась в эксперимент по дистанционному голосованию", - Дмитрий Гусев
Политика

"Весь избирательный процесс свидетельствует о легитимности результатов голосования", - Елена Барышникова

01 июля 2020 21:49  [470] Политика

Заместитель уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Елена Барышникова прокомментировала проведение Общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ:

"Аппарат Уполномоченного с самого начала голосования включился в работу мониторинга избирательных прав граждан. Я бы отметила три основных момента хода голосования – главные составляющие соблюдения прав граждан в избирательном процессе: открытость, доступность и возможность реализовать свое избирательное право в разных формах", - рассказала Елена Барышникова.

"Нижегородцы могли проголосовать в дистанционном электронном формате, традиционно - на участках, также было организовано надомное голосование и голосование по заявкам дворовых территорий. Жители Нижегородской области положительно оценили многодневное голосование. Конечно, это добавило работы и ответственности членам избирательных комиссий. Но они справились, и результат того стоил", - подчеркнула она.

"О легитимности голосования свидетельствует и тот факт, что на горячие линии, которые проводили ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области и аппарат Уполномоченного, поступало очень много звонков, но среди них оказалось крайне мало жалоб. Голосование можно считать завершенным, избирательные комиссии подводят итоги. Я уверена, что результаты голосования будут легитимными, потому что весь избирательный процесс свидетельствует об этом", - добавила Елена Барышникова.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph