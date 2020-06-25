"Весь избирательный процесс свидетельствует о легитимности результатов голосования", - Елена Барышникова Политика

Заместитель уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Елена Барышникова прокомментировала проведение Общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ:

"Аппарат Уполномоченного с самого начала голосования включился в работу мониторинга избирательных прав граждан. Я бы отметила три основных момента хода голосования – главные составляющие соблюдения прав граждан в избирательном процессе: открытость, доступность и возможность реализовать свое избирательное право в разных формах", - рассказала Елена Барышникова.

"Нижегородцы могли проголосовать в дистанционном электронном формате, традиционно - на участках, также было организовано надомное голосование и голосование по заявкам дворовых территорий. Жители Нижегородской области положительно оценили многодневное голосование. Конечно, это добавило работы и ответственности членам избирательных комиссий. Но они справились, и результат того стоил", - подчеркнула она.

"О легитимности голосования свидетельствует и тот факт, что на горячие линии, которые проводили ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области и аппарат Уполномоченного, поступало очень много звонков, но среди них оказалось крайне мало жалоб. Голосование можно считать завершенным, избирательные комиссии подводят итоги. Я уверена, что результаты голосования будут легитимными, потому что весь избирательный процесс свидетельствует об этом", - добавила Елена Барышникова.