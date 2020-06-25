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Политика

"Разнообразие гражданских и политических взглядов обеспечило высокий уровень легитимности голосования", - Евгений Семенов

01 июля 2020 21:53  [335] Политика

Руководитель ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов подвел итоги общественного наблюдения за процессом голосования по поправкам в Конституцию РФ

"К процедуре наблюдения были привлечены совершенно разные люди, Общественная палата Нижегородской области подписала соглашения о сотрудничество с более чем 100 общественными организациями и политическими партиями. Люди с самыми разными точками зрения, взглядами, стоящие на разных политических платформах, работали наблюдателями. У нас было почти 14 тысяч наблюдателей, при таком количестве "глаз" совершить какое-либо нарушение практически невозможно. Это разнообразие и обеспечило высокий уровень легитимности", - объяснил Евгений Семенов.

"Второй момент – технологии, которые мы использовали при общественном наблюдении. К примеру, применялась система ZOOM, что позволило вывести в режим видеоконференции 250 участковых избирательных комиссий. Ситуационный центр наблюдал за голосованием в режиме реального времени. Заинтересованность наблюдателей вместе с использованием современных информационно-коммуникативных технологий и явилась залогом действительно высокого уровня легитимности", - заявил он.

Добавим, что с 25 июня по 1 июля 2020 года ситуационный центр зафиксировал 28 сообщений о нарушениях, из них подтвердилось как реальное нарушение только одно, два проходят экспертизу. Остальные квалифицированы как фейки и мелкие технические сбои.

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