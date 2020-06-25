"Все избирательные участки Нижегородской области закрылись без нарушений", - Маргарита Красилевская Политика

Фото: Александр Воложанин

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская прокомментировала первые итоги хода голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"1 июля в 20.00 завершилось Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Все избирательные участки завершили работу без нарушений. Начался процесс обработки избирательной документации. Сейчас уже идет подсчет голосов по избирательным участкам, также начался ввод первых протоколов в систему ГАС "Выборы". На настоящий момент обработано порядка 10% протоколов. Предварительные итоги будут подведены завтра", - сказала председатель избирательной комиссии.

"Хочется отметить, что на территории Нижегородской области на настоящий момент никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Поступали обращения от граждан, но указанные в них нарушения своего подтверждения не нашли. Мы считаем, что работа была проведена качественно и на высоком уровне", - добавила Маргарина Красилевская.