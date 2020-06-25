Последние новости рубрики Политика
02 июля 2020 18:00  [288] Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу
02 июля 2020 17:01  [229] "Эксперимент с дистанционным голосованием в Нижегородской области прошел успешно", - Евгений Минченко
02 июля 2020 16:52  [205] Нижнему Новгороду будет присвоено звание "Город трудовой доблести"
02 июля 2020 15:47  [552] "Мы заручились поддержкой более 846 тысяч человек по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин
02 июля 2020 15:13  [216] "Выбрана та система координат, которая станет для России решающей", - Олег Лавричев
02 июля 2020 15:01  [237] "Опыт Нижегородской области даст стимул к развитию системы онлайн-выборов в стране", - Олег Матвейчев
02 июля 2020 14:55  [583] "Воплощение в жизнь поправок в Конституцию – задача всех уровней власти", - Глеб Никитин
02 июля 2020 14:46  [260] "Нижегородская область успешно организовала голосование по поправкам в Конституцию", - Александр Прудник
02 июля 2020 14:06  [196] "Нижегородцы продемонстрировали достойный уровень организации голосования", - Артем Кавинов
02 июля 2020 13:12  [272] "Здорово, что Нижегородская область первой из регионов включилась в эксперимент по дистанционному голосованию", - Дмитрий Гусев
Политика

"Все избирательные участки Нижегородской области закрылись без нарушений", - Маргарита Красилевская

01 июля 2020 22:12  [591] Политика

Фото: Александр Воложанин

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская прокомментировала первые итоги хода голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"1 июля в 20.00 завершилось Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Все избирательные участки завершили работу без нарушений. Начался процесс обработки избирательной документации. Сейчас уже идет подсчет голосов по избирательным участкам, также начался ввод первых протоколов в систему ГАС "Выборы". На настоящий момент обработано порядка 10% протоколов. Предварительные итоги будут подведены завтра", - сказала председатель избирательной комиссии.

"Хочется отметить, что на территории Нижегородской области на настоящий момент никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Поступали обращения от граждан, но указанные в них нарушения своего подтверждения не нашли. Мы считаем, что работа была проведена качественно и на высоком уровне", - добавила Маргарина Красилевская.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph