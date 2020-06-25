Нижегородцы, как это уже не раз было в истории, показали свое неравнодушие к судьбе страны, - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, жители Нижегородской области, как это уже не раз было в истории, показали свое неравнодушие к судьбе страны. «Уже на 18:00 явка превысила 70%. Это свидетельство понимания важности момента. Спасибо каждому, кто пришел отдать свой голос или сделал это дистанционно», - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил высокий уровень организации голосования в Нижегородской области.

«Мне хочется поблагодарить сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей, правоохранителей. Всех, кто в этот день работал над тем, чтобы голосование было максимально честным, комфортным и безопасным. Даже в этот сложный период все удалось организовать на самом высоком уровне. Уникальным опытом стало проведение дистанционного электронного голосования. Обязательно будем использовать его в дальнейшем», - добавил в заключение Глеб Никитин.