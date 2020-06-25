Производство криогенных насосов для нужд "Газпрома" откроют в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Производство криогенных насосов для нужд ПАО "Газпром" откроют в Нижегородской области. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Евгений Люлин.

Напомним, 18 февраля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу взаимодействия "Газпрома" и нижегородской промышленности. Планировалось, что компания будет привлекать региональные предприятия для выполнения заказов.

В ближайших планах – старт производства криогенных насосов. По словам Евгения Люлина, их во всем мире производит крайне ограниченное количество компаний – это очень сложное и востребованное оборудование. Кроме того, готовится к запуску производство поршневых компрессоров, планируются поставки систем обнаружения нештатных ситуаций нижегородской разработки.

Помимо этого, обсуждается возможность участия компаний нижегородского судостроительного кластера в производстве спасательных шлюпок для газодобывающей платформы.