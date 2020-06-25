Последние новости рубрики Бизнес
02 июля 2020 11:10  [140] Акция "Мы поддержим" стартовала в НБД-Банке
02 июля 2020 09:40  [309] Производство криогенных насосов для нужд "Газпрома" откроют в Нижегородской области
01 июля 2020 18:49  [278] Около 280 млн рублей дополнительно выделили на льготные займы для бизнеса Нижегородской области
29 июня 2020 16:41  [733] ‎Всероссийская ярмарка одежды и обуви пройдет на Б.Покровской в Нижнем Новгороде
29 июня 2020 15:27  [335] Предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия"
29 июня 2020 13:09  [313] Банк "Открытие" консолидировал сдачу налоговой отчетности по физлицам на новой IT-платформе
28 июня 2020 14:33  [1150] Железнодорожные и водные перевозки включили в список пострадавших от COVID–19 отраслей
28 июня 2020 11:51  [453] Нижегородский НОЦ получил от федерации грант в размере 144 млн рублей
26 июня 2020 17:38  [452] "Транснефть-Верхняя Волга" презентовала книгу памяти "В память павших, во имя живых"
26 июня 2020 17:27  [712] Нижегородские отели и рестораны с лицензией на подакцизные товары смогут воспользоваться субсидиями в условиях коронавируса
Бизнес

Производство криогенных насосов для нужд "Газпрома" откроют в Нижегородской области

02 июля 2020 09:40  [309] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Производство криогенных насосов для нужд ПАО "Газпром" откроют в Нижегородской области. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Евгений Люлин.

Напомним, 18 февраля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу взаимодействия "Газпрома" и нижегородской промышленности. Планировалось, что компания будет привлекать региональные предприятия для выполнения заказов.

В ближайших планах – старт производства криогенных насосов. По словам Евгения Люлина, их во всем мире производит крайне ограниченное количество компаний – это очень сложное и востребованное оборудование. Кроме того, готовится к запуску производство поршневых компрессоров, планируются поставки систем обнаружения нештатных ситуаций нижегородской разработки.

Помимо этого, обсуждается возможность участия компаний нижегородского судостроительного кластера в производстве спасательных шлюпок для газодобывающей платформы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph