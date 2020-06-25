Проспект Кораблестроителей на три дня перекроют для транспорта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Проспект Кораблестроителей в Нижнем Новгороде на три дня перекроют для транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Речь идет об участке дороги между домами №6 и №11А. Здесь будут вестись ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Движение перекроют с 22:00 3 июля до 22:00 5 июля.

В этот же период сменят движение автобусные маршруты А-3, А-51, А-90 и Т-71. Они будут следовать от проспекта Кораблестроителей по улицам Стрелковой и Баренца в оба направления.