"Почти 80% нижегородцев поддержали изменения в Конституцию России", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 80% нижегородцев поддержали изменения в Конституцию России. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным регионального избиркома на 2 июля 2020 года, "за" проголосовали 79,31% нижегородцев.

"По данным на настоящий момент, поправки поддержали более 1,5 миллионов жителей Нижегородской области. Это символ важности момента для нашего региона", - приводит пресс-служба слова губернатора.

"Голосование завершилось. Впереди большая работа по претворению в жизнь новых положений Конституции. Это коснется практически всех сфер жизни", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что в дистанционном электронном голосовании приняли участие 92,11% жителей региона, зарегистрировавшихся предварительно на портале Госуслуги.

Ранее Глеб Никитин поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.

"Нижегородцы, как это уже не раз было в истории, показали свое неравнодушие к судьбе страны. Это свидетельство понимания важности момента. Спасибо каждому, кто пришел отдать свой голос или сделал это дистанционно", - сказал глава региона.