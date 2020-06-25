Последние новости рубрики Происшествия
02 июля 2020 17:23  [315] Работник строительной организации Сарова разбился, упав с 7-метровой высоты
02 июля 2020 16:21  [2872] Грозы, град и сильный ветер надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС
02 июля 2020 15:37  [228] Нижегородцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников
02 июля 2020 15:07  [270] Суд рассмотрит дело о взятке бытовой техникой в Нижегородской области
02 июля 2020 11:21  [348] Госинспекция труда проверяет "Нижегородэлектротранс" после смерти работницы
02 июля 2020 11:09  [709] Нижегородское УФСБ задержало экс-сотрудника Росрезерва, укравшего МиГи на 1,3 млрд рублей
01 июля 2020 08:54  [559] Семь человек пострадали в столкновении легковушки с грузовиком в Нижнем Новгороде
30 июня 2020 11:44  [363] Ситуационный центр обнаружил еще один фейк о голосовании в Нижнем Новгороде
30 июня 2020 11:37  [564] Нижегородский пенсионер обвиняется в изнасиловании дочери сожительницы
30 июня 2020 10:18  [459] Бабушка и трое маленьких внуков погибли на пожаре в Пильнинском районе
Происшествия

Нижегородское УФСБ задержало экс-сотрудника Росрезерва, укравшего МиГи на 1,3 млрд рублей

02 июля 2020 11:09  [709] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Находящийся в розыске экс-начальник отдела управления Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) по Приволжскому Федеральному округу (ПФО) Андрей Силяков задержан и отправлен в СИЗО. Об этом сообщает региональное УФСБ РФ.

Ранее Силяков был осужден по статье "Мошенничество". Его обвинили в хищении четырех самолетов МиГ-31, стоимость которых составила 1,3 млрд рублей. Однако осужденный не явился на оглашение приговора, скрылся от правоохранителей и его объявили во всероссийский, федеральный и международный розыск.

Между тем 25 февраля 2011 года Силяков заочно был признан виновным в хищении федеральной собственности и приговорен к 10 годам и 8 месяцам колонии.

Как сообщает УФСБ, в настоящее время осужденного задержали. Его отправили в СИЗО №1 ГУ ФСИН РФ по Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph