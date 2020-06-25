Нижегородское УФСБ задержало экс-сотрудника Росрезерва, укравшего МиГи на 1,3 млрд рублей Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Находящийся в розыске экс-начальник отдела управления Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) по Приволжскому Федеральному округу (ПФО) Андрей Силяков задержан и отправлен в СИЗО. Об этом сообщает региональное УФСБ РФ.

Ранее Силяков был осужден по статье "Мошенничество". Его обвинили в хищении четырех самолетов МиГ-31, стоимость которых составила 1,3 млрд рублей. Однако осужденный не явился на оглашение приговора, скрылся от правоохранителей и его объявили во всероссийский, федеральный и международный розыск.

Между тем 25 февраля 2011 года Силяков заочно был признан виновным в хищении федеральной собственности и приговорен к 10 годам и 8 месяцам колонии.

Как сообщает УФСБ, в настоящее время осужденного задержали. Его отправили в СИЗО №1 ГУ ФСИН РФ по Нижегородской области.