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Бизнес

Акция "Мы поддержим" стартовала в НБД-Банке

02 июля 2020 11:10  [141] Бизнес

НБД-Банк предлагает предпринимателям воспользоваться специальным предложением по расчетно-кассовому обслуживанию. С 1 июля по 31 августа 2020 года в рамках акции "Мы поддержим" НБД-Банк предлагает бесплатное открытие расчетного счета, установку и настройку системы Интернет-Банк, выпуск карты к счету по тарифу "Начальный", а также предлагает воспользоваться скидкой на обслуживание расчетного счета.

Как сообщили в пресс-службе банка, льготные условия по расчетно-кассовому обслуживанию действуют в течение трех месяцев с момента открытия расчетного счета. По истечении первых трех месяцев льготного обслуживания предоставляется возможность перехода на тарифный план "Стартовый" до окончания календарного года или на любой другой действующий тариф.

"Средний и малый бизнес – это ключевые партнеры НБД-Банка, а также гарант социальной стабильности экономики регионов. Наша задача - поддержать предпринимателей в это сложное время. Даже в самой непростой ситуации НБД-Банк всегда готов поддержать предпринимателей", – сказал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

Напомним, в НБД-Банке действует обновленная линейка тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию. Тарифная линейка разработана с учетом потребностей разных бизнесов. Под конкретные задачи, возникающие на определенном этапе работы компании, НБД-Банк предлагает четыре тарифных плана: "Стартовый", "Легкий", "Активные расчеты" и "Торговый". Также НБД-Банк является банком-участником государственных программ поддержки МСП. Подробная информация у специалистов в офисах НБД-Банка, а также на сайте www.nbdbank.ru.

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