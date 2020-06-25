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Политика

"Легитимность, новаторство и безопасность - три кита, на которых строилась организация голосования в Нижегородской области", - Дмитрий Сватковский

02 июля 2020 11:13  [296] Политика

"Оценивая общероссийское голосование по Конституции, необходимо подчеркнуть, прежде всего, его уникальность, поскольку многое было впервые", - отметил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский.

"Впервые в России эта процедура проходила на протяжении нескольких дней. Уже прозвучали мнения, что надо внедрить эту практику на постоянной основе. Мне кажется, не надо торопиться с выводами, но проанализировать полученный опыт стоит обязательно. Уверен, вопрос будет подниматься в Госдуме, обсудим с коллегами", - сказал депутат.

"Впервые федеральное голосование проходило в онлайн-формате. И здесь особая гордость - за Нижегородскую область, которая вместе с Москвой стала первопроходцем голосования в Интернете. Видимо, такова историческая роль нижегородцев - прокладывать новые пути и открывать новые горизонты. Безусловно, это знак большого доверия со стороны федерального центра к нашему региону и лично к губернатору Глебу Никитину. На мой взгляд, это доверие удалось полностью оправдать. Легитимность и новаторство процесса, а также безопасность избирателей - три кита, на которых строилась организация голосования в Нижегородской области", - считает Дмитрий Сватковский.

"Почти 130 тысяч жителей региона приняли участие в электронном голосовании – это более 92% от подавших заявку на такую форму волеизъявления. А общее число нижегородцев, поддержавших поправки, превысило 1,5 миллиона человек. Но все же главное - не количество, а качество. За неделю голосования не зафиксировано ни одного серьезного, крупного нарушения, а на избирательных участках соблюдены необходимые требования Роспотребнадзора. Все, с кем я общался: наблюдатели, однопартийцы, избиратели - отмечают достойный уровень проведения голосования", - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

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