Госинспекция труда организовала проверку в "Нижегородэлектротрансе" после смерти работницы

Гострудинспекция проверит нормы охраны труда в МП "Нижегородэлектротранс" после смерти работницы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Женщина работала на предприятии ревизором-контролером отдела организации сбора дохода. В рабочий день, 25 июня, ей неожиданно стало плохо, и ее госпитализировали в областную больницу им. Семашко.
Через три дня, 28 июня, она умерла.
В настоящее время устанавливаются причины смерти. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.
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