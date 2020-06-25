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Происшествия

Госинспекция труда организовала проверку в "Нижегородэлектротрансе" после смерти работницы

02 июля 2020 11:21  [99] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гострудинспекция проверит нормы охраны труда в МП "Нижегородэлектротранс" после смерти работницы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Женщина работала на предприятии ревизором-контролером отдела организации сбора дохода. В рабочий день, 25 июня, ей неожиданно стало плохо, и ее госпитализировали в областную больницу им. Семашко.

Через три дня, 28 июня, она умерла.

В настоящее время устанавливаются причины смерти. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

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