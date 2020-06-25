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Общество

Директор сельхозпредприятия Сеченовского района подозревается в долгах по зарплате более 1 млн рублей

02 июля 2020 11:45  [378] Общество

В Сеченовском районе директор сельхозпредприятия подозревается в невыплате заработной платы работникам на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 2 июля 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, с декабря 2019 года по апрель 2020 года работникам производственной базы частично не выплачивалась заработная плата.

На 15 июня этого года задолженность перед 29 работниками производственной сельхозбазы превысила 1 миллион 195 тысяч рублей. При этом, на расчетный счет организации в указанный период поступали денежные средства, которые расходовались на иные цели.

В настоящее время долг перед работниками начали погашать. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, Госинспекция труда проверяет МУП "Городец-Пассажиравтотранс" из-за неполных выплат зарплат.

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