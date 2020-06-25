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Общество

Система документирования данных "Ростелекома" внесена в единый реестр отечественного ПО

02 июля 2020 11:44  [577] Общество

"Ростелеком" зарегистрировал в едином реестре отечественного ПО систему документирования данных DataGovernance "Атлант". Как сообщили в пресс-службе компании, новый ИТ-продукт обеспечивает доступность и прозрачность всего жизненного цикла данных, позволяет пользователям компании получать согласованную, проверенную и актуальную информацию.

Часто данные, которые хранят предприятия, могут быть устаревшими, избыточными, повторяющимися, либо об их существовании известно только узкому кругу пользователей. Чтобы данные стали активом компании и приносили реальную пользу и прибыль, ими нужно эффективно управлять. Именно эти задачи решает система "Атлант".

Решение представляет собой набор взаимосвязанных модулей, состоящих из корпоративного глоссария, реестра отчетов, модуля построения жизненного цикла данных и карты данных. Функционал и интерфейс системы простой и понятный в использовании, так как предназначен для конечных пользователей — сотрудников компании. Благодаря новому ИТ-продукту "Ростелекома" время на поиск требуемой информации значительно сократилось.

"Данные — это ценнейший актив компании. Разработка модулей системы “Атлант” стала важным шагом в части демократизации данных и выстраиванию полноценного процесса управления данными в нашей компании. Целенаправленное внедрение инструментов DataGovernance поможет стать “Ростелекому” компанией, управляющей данными, где каждый сотрудник сможет пользоваться понятной и актуальной информацией с высоким уровнем доверия к ней", — отметил старший вице-президент по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

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