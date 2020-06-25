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Общество

Контрафактный алкоголь в России пустят на производство антисептиков

02 июля 2020 11:51  [234] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Конфискованный этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будет передаваться регионам для изготовления антисептиков. Соответствующее постановление утвердило правительство России.

Согласно процедуре, конфискованная продукция должна будет пройти анализ в аккредитованных лабораториях. Если она будет признана пригодной для применения, ее передадут регионам бесплатно. Для этого органы власти должны будут направить специальные запросы в Росалкогольрегулирование. 

О том, как именно используется конфискат, регионы должны будут отчитаться перед службой.

Отметим, что согласно данным на сайте Росалкогольрегулирования с 2015 года в России было изъято 121,3 млн литров алкогольного контрафакта.

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