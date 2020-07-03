"Ваше мужество, профессионализм, верность долгу вызывают заслуженное уважение", - Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. 3 июля - День Госавтоинспекции.



"Вот уже более 90 лет вы поддерживаете безопасность на дорогах области. Ваше мужество, профессионализм, верность долгу вызывают заслуженное уважение. Вы находитесь на посту в любую погоду и время суток, сталкиваетесь с самыми разными ситуациями, требующими выдержки и самообладания.



Первая половина этого года стала особенно сложной для вас. Несмотря на трудную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения не переставали нести службу и выполняли новые задачи, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Этой работой вы прежде всего помогали врачам и защищали тысячи людей от опасного заболевания.



Хочу сказать вам спасибо за службу, за чувство долга и ответственности, которое является залогом спокойствия на больших и малых дорогах России!" – отмечается в поздравлении.