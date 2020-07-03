Последние новости рубрики Политика
03 июля 2020 14:41  [55] Сообщения о 28 нарушениях поступили во время голосования по поправкам в Конституцию в Нижегородской области
03 июля 2020 13:54  [81] "Нижегородцы осознали свою роль в управлении страной", - Роман Стронгин
03 июля 2020 12:23  [111] "Россия сделала свой выбор, показав единство и стремление к развитию", - Вадим Булавинов
03 июля 2020 11:27  [175] "На высокую явку избирателей повлияли и дистанционное голосование, и отношение нижегородцев к губернатору", - Андрей Дахин
03 июля 2020 10:39  [164] "Россияне проголосовали за сильное и суверенное социальное государство", - Вячеслав Никонов
03 июля 2020 10:16  [180] "При поддержке "Единой России" за присвоение звания "Город трудовой доблести" собрано около 8 млн подписей", - Андрей Турчак
03 июля 2020 09:07  [167] "Ваше мужество, профессионализм, верность долгу вызывают заслуженное уважение", - Глеб Никитин
02 июля 2020 18:00  [496] Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу
02 июля 2020 17:01  [367] "Эксперимент с дистанционным голосованием в Нижегородской области прошел успешно", - Евгений Минченко
02 июля 2020 16:52  [298] Нижнему Новгороду будет присвоено звание "Город трудовой доблести"
Политика

"Ваше мужество, профессионализм, верность долгу вызывают заслуженное уважение", - Глеб Никитин

03 июля 2020 09:07  [167] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. 3 июля - День Госавтоинспекции.

"Вот уже более 90 лет вы поддерживаете безопасность на дорогах области. Ваше мужество, профессионализм, верность долгу вызывают заслуженное уважение. Вы находитесь на посту в любую погоду и время суток, сталкиваетесь с самыми разными ситуациями, требующими выдержки и самообладания.

Первая половина этого года стала особенно сложной для вас. Несмотря на трудную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения не переставали нести службу и выполняли новые задачи, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Этой работой вы прежде всего помогали врачам и защищали тысячи людей от опасного заболевания.

Хочу сказать вам спасибо за службу, за чувство долга и ответственности, которое является залогом спокойствия на больших и малых дорогах России!" – отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph