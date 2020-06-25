Более 600 домов остались без света в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 600 домов остались без света в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром 2 июля 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Речь идет о домах в поселке Северный. Под отключение попали 610 жилых домов, где живут 7 820 человек.

При этом социально-значимые объекты в зону отключения не попали.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Кроме того, в Чкаловске 67 жилых домов (более 4 тысяч человек) и два детских сада остались без холодного водоснабжения. Причина: утечка на трубопроводе центральной магистрали. Также идет ремонт.