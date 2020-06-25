Глава Нижегородского избиркома Маргарита Красилевская рассказала о голосовании по поправкам в Конституцию РФ Политика

Маргарита Красилевская Фото: Избирком

Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижегородской области составила 73,91% от общего числа голосующих. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская.

Она добавила, что в день голосования в Нижегородской области было открыто 2 169 постоянных и 11 временных избирательных участков.

"Явка на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Нижегородской области составила 73,91 % от числа участников голосования. То есть, проголосовали 1 904 686 человек. Свои голоса "за" отдали 79,31%, "против" - 20,16%", - сказала Маргарита Красилевская.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране избирательная комиссия Нижегородской области во все дни голосования, с 25 июня по 1 июля 2020 года, приняла необходимые меры по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. На участках обеспечивалась безопасность и бесконтактность избирателей и членов УИК.

На каждом избирательном участке при входе находился антибактериальный коврик, участникам голосования измеряли температуру, гражданам выдавали маски, перчатки и одноразовые авторучки. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находились в масках и перчатках. Участники голосования соблюдали обязательную дистанцию.

Каждый избирательный участок был оснащен антисептическими средствами, ручными и стационарными металлодетекторами.



Кроме того, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора органы местного самоуправления организовали ежедневную влажную уборку и дезинфекцию помещений для голосования, автотранспортных средств, задействованных в работе участковых избирательных комиссий. Также было оказано содействие в нанесении разметки сигнальными лентами в помещении для голосования.

С 25 по 30 июня 2020 года в Нижегородской области проходило дистанционное электронное голосование: всего было подано 139 571 заявление для участия, в итоге проголосовали 128 566 человек, в том числе "за" – 59,69 %, "против" - 40,31 %.

В период с 25 июня по 1 июля 2020 года осуществить свое избирательное право гражданам помогали волонтеры. Более 1 000 человек в Нижегородской области изъявили желание принять участие в этом добровольческом проекте. Волонтеры подробно рассказывали всем желающим о сути предлагаемых поправок в Основной закон страны и об особенностях предстоящего голосования.

Также волонтеры оказывали помощь гражданам с инвалидностью на избирательных участках, помогая опустить бюллетень в ящик для голосования или воспользоваться комплексом обработки избирательных бюллетеней, соблюдая тайну голосования. Для некоторых граждан с инвалидностью на участках находились трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней, в которых имелись прорези на месте квадратов, относящихся к позициям "Да" или "Нет".

На всех этапах голосования и подсчета результатов была обеспечена работа общественных наблюдателей. В соответствии с законодательством назначать их вправе были Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Нижегородской области. Региональная Общественная палата сформировала беспрецедентный корпус наблюдателей, который состоял из 13 317 человек.

1 июля в избирательную комиссию Нижегородской области поступило три жалобы от граждан по вопросам соблюдения порядка голосования, которые избирательная комиссия региона рассмотрела в штатном порядке. Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление участников голосования, обнаружено не было.



Маргарита Красилевская поблагодарила всех членов участковых и территориальных избирательных комиссий, сотрудников средств массовой информации, а также неравнодушных избирателей, которые приняли участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию.