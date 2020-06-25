"Нижегородская область успешно организовала голосование по поправкам в Конституцию", - Александр Прудник Политика

"Нижегородская область, где практически 80% избирателей поддержали внесение изменений в Конституцию РФ, стала одной из самых успешных с точки зрения организации голосования", - заявил социолог Александр Прудник.

"Это свидетельствует об эффективной работе всех структур, которые занимаются обеспечением политического процесса в нашем регионе. Речь, прежде всего, о правительстве Нижегородской области и региональном отделении партии "Единая Россия", которые продемонстрировали способность решать любые задачи, связанные с организацией политических процессов. Я считаю, что "Единая Россия" показала в Нижегородской области высочайшую эффективность в проведении мобилизационных мероприятий. Поэтому следует поздравить и областные власти, и партийные структуры с успешным завершением голосования по поправкам в Конституцию", - сказал он.

"Полученные результаты голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации были совершенно ожидаемыми, их прогнозировали все аналитики. Но с точки зрения соотношения проголосовавших "за" и "против" Нижегородской области удалось достичь достойного результата", - добавил социолог.