Последние новости рубрики Политика
02 июля 2020 18:00  [291] Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу
02 июля 2020 17:01  [230] "Эксперимент с дистанционным голосованием в Нижегородской области прошел успешно", - Евгений Минченко
02 июля 2020 16:52  [206] Нижнему Новгороду будет присвоено звание "Город трудовой доблести"
02 июля 2020 15:47  [553] "Мы заручились поддержкой более 846 тысяч человек по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин
02 июля 2020 15:13  [217] "Выбрана та система координат, которая станет для России решающей", - Олег Лавричев
02 июля 2020 15:01  [238] "Опыт Нижегородской области даст стимул к развитию системы онлайн-выборов в стране", - Олег Матвейчев
02 июля 2020 14:55  [584] "Воплощение в жизнь поправок в Конституцию – задача всех уровней власти", - Глеб Никитин
02 июля 2020 14:46  [261] "Нижегородская область успешно организовала голосование по поправкам в Конституцию", - Александр Прудник
02 июля 2020 14:06  [200] "Нижегородцы продемонстрировали достойный уровень организации голосования", - Артем Кавинов
02 июля 2020 13:12  [277] "Здорово, что Нижегородская область первой из регионов включилась в эксперимент по дистанционному голосованию", - Дмитрий Гусев
Политика

"Воплощение в жизнь поправок в Конституцию – задача всех уровней власти", - Глеб Никитин

02 июля 2020 14:55  [584] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству региона и главам МСУ подготовить предложения о реализации поправок в Конституцию России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин отметил необходимость максимально четкого взаимодействия государственных муниципальных органов власти.

"Поправки в Конституцию касаются всей страны, но успешность их воплощения в жизнь во многом зависит от того, что происходит на региональном и муниципальном уровнях. Текст Основного закона – это не "благие пожелания", а прямое руководство к действию. 1,5 миллиона жителей нашей области поддержали поправки в Конституцию. Нам важно оправдать доверие нижегородцев. Все поступающие предложения обсудим в ближайшее время", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что огромное значение для Нижегородской области имеют положения, касающиеся поддержки детства и материнства, доступной и качественной медицины, защиты культурного наследия, охраны окружающей среды, научно-технического развития.

"Нередко можно было слышать, как чиновники того или иного уровня говорят: "Это не наши полномочия, все вопросы к кому-то другому". Такого быть не должно. Создание единой системы публичной власти предполагает ответственность за все, что происходит на территории нашей страны. Увеличивается и роль выборных органов всех уровней власти. Возрастает значение таких инструментов прямой демократии, как голосование жителей по тем или иным вопросом. Это сделает систему управления более эффективной и полезной людям", - отметил Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph