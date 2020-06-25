"Воплощение в жизнь поправок в Конституцию – задача всех уровней власти", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству региона и главам МСУ подготовить предложения о реализации поправок в Конституцию России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин отметил необходимость максимально четкого взаимодействия государственных муниципальных органов власти.

"Поправки в Конституцию касаются всей страны, но успешность их воплощения в жизнь во многом зависит от того, что происходит на региональном и муниципальном уровнях. Текст Основного закона – это не "благие пожелания", а прямое руководство к действию. 1,5 миллиона жителей нашей области поддержали поправки в Конституцию. Нам важно оправдать доверие нижегородцев. Все поступающие предложения обсудим в ближайшее время", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что огромное значение для Нижегородской области имеют положения, касающиеся поддержки детства и материнства, доступной и качественной медицины, защиты культурного наследия, охраны окружающей среды, научно-технического развития.

"Нередко можно было слышать, как чиновники того или иного уровня говорят: "Это не наши полномочия, все вопросы к кому-то другому". Такого быть не должно. Создание единой системы публичной власти предполагает ответственность за все, что происходит на территории нашей страны. Увеличивается и роль выборных органов всех уровней власти. Возрастает значение таких инструментов прямой демократии, как голосование жителей по тем или иным вопросом. Это сделает систему управления более эффективной и полезной людям", - отметил Глеб Никитин.