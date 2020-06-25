"Выбрана та система координат, которая станет для России решающей", - Олег Лавричев Политика

Председатель Совета директоров Арзамасского приборостроительного завода, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев считает, что Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию – это, поистине, историческое событие.

"Мы все стали свидетелями исторического события! Нижегородская область показала себя с наилучшей стороны. Проголосовало большинство избирателей, несмотря на угрозу коронавируса и дачный сезон. Кроме того, наш регион принял участие в пилотном проекте по дистанционному голосованию. В целом все показатели голосования в области выше, чем среднероссийские", - напомнил Олег Лавричев.

"Хочу отметить, что на данный момент в стране выбрана та система координат, которая станет для России решающей и в идеологическом, и в социальном плане. Это позволит обеспечить эффективное развитие нашего общества и закрепить социальные гарантии, обозначенные государством, для того чтобы они были реализованы в полной мере", - добавил он.

"Конечно, мы ожидаем, что гармоничное перераспределение полномочий между регионами и федеральной властью также будет работать на благо общества, государства и людей", - подчеркнул Олег Лавричев.