"Мы заручились поддержкой более 846 тысяч человек по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Более 103 тысяч человек поддержали инициативу по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" на избирательных участках 1 июля. Именно столько было собрано подписей, сообщили в НРО партии "Единая Россия".

"Серьезная работа для получения Нижним Новгородом заслуженного звания "Город трудовой доблести" идет с начала года. Наш город подходил под все критерии, а одной из составляющих заявки были подписи нижегородцев. С февраля было собрано более 742 тысяч подписей. Но мы решили организовать очное голосование 1 июля, чтобы дать возможность поддержать инициативу большему количеству жителей. И мы заручились поддержкой еще более 103 тысяч нижегородцев. В итоге на данный момент у нас собрано более 846 тысяч подписей", - рассказал губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что в годы Великой Отечественной войны Горьковская область была настоящей "кузницей Победы", а Горький стал ключевым центром оборонной промышленности. Здесь был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка.

Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" стартовал 1 февраля. С инициативой создания оргкомитета по сбору подписей выступило региональное отделение "Единой России".

Это звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.