Последние новости рубрики Политика
02 июля 2020 18:00  [290] Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу
02 июля 2020 17:01  [230] "Эксперимент с дистанционным голосованием в Нижегородской области прошел успешно", - Евгений Минченко
02 июля 2020 16:52  [205] Нижнему Новгороду будет присвоено звание "Город трудовой доблести"
02 июля 2020 15:47  [553] "Мы заручились поддержкой более 846 тысяч человек по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин
02 июля 2020 15:13  [217] "Выбрана та система координат, которая станет для России решающей", - Олег Лавричев
02 июля 2020 15:01  [238] "Опыт Нижегородской области даст стимул к развитию системы онлайн-выборов в стране", - Олег Матвейчев
02 июля 2020 14:55  [583] "Воплощение в жизнь поправок в Конституцию – задача всех уровней власти", - Глеб Никитин
02 июля 2020 14:46  [260] "Нижегородская область успешно организовала голосование по поправкам в Конституцию", - Александр Прудник
02 июля 2020 14:06  [199] "Нижегородцы продемонстрировали достойный уровень организации голосования", - Артем Кавинов
02 июля 2020 13:12  [276] "Здорово, что Нижегородская область первой из регионов включилась в эксперимент по дистанционному голосованию", - Дмитрий Гусев
Политика

"Мы заручились поддержкой более 846 тысяч человек по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин

02 июля 2020 15:47  [553] Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Более 103 тысяч человек поддержали инициативу по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" на избирательных участках 1 июля. Именно столько было собрано подписей, сообщили в НРО партии "Единая Россия".

"Серьезная работа для получения Нижним Новгородом заслуженного звания "Город трудовой доблести" идет с начала года. Наш город подходил под все критерии, а одной из составляющих заявки были подписи нижегородцев. С февраля было собрано более 742 тысяч подписей. Но мы решили организовать очное голосование 1 июля, чтобы дать возможность поддержать инициативу большему количеству жителей. И мы заручились поддержкой еще более 103 тысяч нижегородцев. В итоге на данный момент у нас собрано более 846 тысяч подписей", - рассказал губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что в годы Великой Отечественной войны Горьковская область была настоящей "кузницей Победы", а Горький стал ключевым центром оборонной промышленности. Здесь был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка.

Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" стартовал 1 февраля. С инициативой создания оргкомитета по сбору подписей выступило региональное отделение "Единой России".

Это звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph