С чего начать вести телеграм-канал?

Telegram – современная и эффективная платформа для продвижения товаров, услуг и просто привлечения трафика. Рассматривать продвижение стоит на конкретном примере, а именно Активный Пиар в Телеграм. На этом канале делятся опытом в области маркетинга и PR. Спустя месяц у канала было больше пяти тысяч подписчиков.

Одновременно с развитием телеграмм канала развивается Активный Пиар на YouTube. Для любой социальной сети важен контент-план и его соблюдение. Но в телеграмме есть свои особенности и нюансы работы.

Сначала нужно проработать концепцию. Вы должны придумать и четко сформулировать идею, ради которой люди будут подписываться на канал. Очень хорошо продвигаются уникальные каналы. Например, где вы рассказываете о своем личном опыте в чем-либо. Такую информацию невозможно найти в интернете, поэтому пользователи будут активно присоединяться. Тема в данном случае особой роли не играет, куда больше ценится авторский подход, стиль и видение. Когда вы ответите себе на вопрос: «Ради чего стоит подписаться на этот канал?», то полпути будет пройдено.

Далее следует обратить внимание на типы контента. Это могу быть какие мысли на пару абзацев. Такой формат называют корытыши. Неплохо сейчас заходит лонгрид. Такой контент и оформления требует особенного. Главное не переусердствовать и не публиковать слишком длинные тексты в одном сообщении. Контент может быть представлен в виде картинок, видео и аудио. Но лучше всего сочетать несколько типов для лучшей результативности.

Для эффективности следует контент разделяться на рубрики. Даже для создателя это будет плюсом, так как облегчит ведение канала. Особенно хорошо заходят пользователям формат «Топ», «Интервью», «Курсы», «Лайфхаки».

О других этапах и фишках ведения телеграмм каналов расскажет Активный Пиар на Дзене.

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