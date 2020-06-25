С чего начать вести телеграм-канал?

Telegram – современная и эффективная платформа для продвижения товаров, услуг и просто привлечения трафика. Рассматривать продвижение стоит на конкретном примере, а именно Активный Пиар в Телеграм. На этом канале делятся опытом в области маркетинга и PR. Спустя месяц у канала было больше пяти тысяч подписчиков.
Одновременно с развитием телеграмм канала развивается Активный Пиар на YouTube. Для любой социальной сети важен контент-план и его соблюдение. Но в телеграмме есть свои особенности и нюансы работы.
- Сначала нужно проработать концепцию. Вы должны придумать и четко сформулировать идею, ради которой люди будут подписываться на канал. Очень хорошо продвигаются уникальные каналы. Например, где вы рассказываете о своем личном опыте в чем-либо. Такую информацию невозможно найти в интернете, поэтому пользователи будут активно присоединяться. Тема в данном случае особой роли не играет, куда больше ценится авторский подход, стиль и видение. Когда вы ответите себе на вопрос: «Ради чего стоит подписаться на этот канал?», то полпути будет пройдено.
- Далее следует обратить внимание на типы контента. Это могу быть какие мысли на пару абзацев. Такой формат называют корытыши. Неплохо сейчас заходит лонгрид. Такой контент и оформления требует особенного. Главное не переусердствовать и не публиковать слишком длинные тексты в одном сообщении. Контент может быть представлен в виде картинок, видео и аудио. Но лучше всего сочетать несколько типов для лучшей результативности.
- Для эффективности следует контент разделяться на рубрики. Даже для создателя это будет плюсом, так как облегчит ведение канала. Особенно хорошо заходят пользователям формат «Топ», «Интервью», «Курсы», «Лайфхаки».
О других этапах и фишках ведения телеграмм каналов расскажет Активный Пиар на Дзене.
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