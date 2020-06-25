Особенности использования автоматических ланцетов

Медленная регенерация кожных покровов — основная проблема, с которой сталкиваются люди, нуждающиеся в ежедневном измерении уровня глюкозы крови. Кожа не всегда способна приспособиться к такому уровню нагрузки и часто не помогает даже использование заживляющих мазей. Поэтому эффективное решение этой задачи — снижение уровня травмирования, которого можно достигнуть при покупке правильного скарификатора.
Перед его покупкой обратите внимание на следующие параметры:
Для скарификатора характерно наличие пластикового футляра и тонкой иглы, встроенной в нее. Этот вид ланцетов не нуждается в дополнительном использовании специальной ручке, поскольку он может применяться отдельно. При нажатии на тыльную сторону корпуса можно с легкостью получить быстрый и безболезненный прокол без значительных травматических последствий.
Применение автоматических скарификаторов позволит облегчить процесс забора биологического материала людям, которые нуждаются в частом измерении глюкозы крови. Кроме этого они больше подходят для использования у ребенка. Ланцеты подбираются с учетом толщины кожи, поэтому для детей используются самые тонкие иглы, заточенные со всех сторон.
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