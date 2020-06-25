Особенности использования автоматических ланцетов

Медленная регенерация кожных покровов — основная проблема, с которой сталкиваются люди, нуждающиеся в ежедневном измерении уровня глюкозы крови. Кожа не всегда способна приспособиться к такому уровню нагрузки и часто не помогает даже использование заживляющих мазей. Поэтому эффективное решение этой задачи — снижение уровня травмирования, которого можно достигнуть при покупке правильного скарификатора.

Выбор ланцетного устройства

Перед его покупкой обратите внимание на следующие параметры:

Глубина нажатия. Этот показатель трудно контролировать вручную, однако автоматические ланцеты имеют эту функцию, подбирая наиболее комфортный показатель.

Толщина иглы. Более тонкие иголки доставляют меньше дискомфорта перед забором крови, но с их помощью выделяется меньше биологического материала. Поэтому лучше применять скарификаторы, рекомендованные инструкцией глюкометра.

Количество проколов. Все иглы можно использовать лишь один раз, поскольку после первого применения они становятся нестерильными, со временем деформируются. Поэтому при повторном проколе травмирование тканей будет более выраженным. Покупая автоматические ланцеты для ребенка или времени, которое вы проведете не дома (работа, поездки), то лучше всего отдавать преимущество картриджу на 6 игл. Это устройство позволяет отказаться от их замены, поскольку после прокола барабан прокручивается.

Возможность забора биоматериала из других областей. Если измерять уровень глюкозы крови нужно несколько раз в день, то наличие этой функции обязательно. Использование специальной насадки дает возможность брать биоматериал из области ладони, предплечья или бедра.

Автоматические устройства

Для скарификатора характерно наличие пластикового футляра и тонкой иглы, встроенной в нее. Этот вид ланцетов не нуждается в дополнительном использовании специальной ручке, поскольку он может применяться отдельно. При нажатии на тыльную сторону корпуса можно с легкостью получить быстрый и безболезненный прокол без значительных травматических последствий.

Применение автоматических скарификаторов позволит облегчить процесс забора биологического материала людям, которые нуждаются в частом измерении глюкозы крови. Кроме этого они больше подходят для использования у ребенка. Ланцеты подбираются с учетом толщины кожи, поэтому для детей используются самые тонкие иглы, заточенные со всех сторон.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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