Микробиота у детей первого года жизни: ее значение и методы изучения

Раньше считалось, что кишечник только что рожденного малыша абсолютно стерилен. Современные ученые доказали, что формирование микробиоты ребенка начинается еще в период его внутриутробного развития. Основная же масса бактерий обосновывается в желудочно-кишечном тракте малютки во время родов и в первые часы после рождения. От чего же зависит качество детской микрофлоры и какое воздействие она оказывает на здоровье своего маленького хозяина?

Во-первых, на состав микробиоты ребенка в значительной степени влияет тип родоразрешения. У малышей, появившихся в результате естественных родов, происходит полноценная колонизация кишечника бактериями. Кесарево же сечение приводит к тому, что детская микрофлора оказывается более разнообразной, однако, помимо специфических содержит еще и микроорганизмы, поступающие из окружающей среды и с кожи матери.

Во-вторых, играет роль способ получения новорожденным младенцем питательных веществ. Грудное вскармливание обеспечивает преобладание в детском кишечнике бифидобактерий и стимулирует их рост, а также снижает уровень лактобактерий и гнилостных микробов. По данной причине дисбактериоз у таких детей в большой степени может быть исключен. Кормление искусственными смесями провоцирует заселение органа ЖКТ преимущественно колониями Bacteroides и Enterococcus.

Более полное изучение влияния микробиоты на развитие и здоровье детей позволяет применение новых способов исследования метаболитов микрофлоры. Наибольшую популярность получила газожидкостная хроматография. С ее помощью производят обнаружение в детском кале короткоцепочечных жирных кислот. Снижение уровня уксусной кислоты указывает на малое количество в составе микрофлоры молочнокислых бактерий. Об усиленном развитии анаэробных и условно-патогенных микроорганизмов говорит рост количества масляной и пропионовой кислот. Данные показатели наблюдается у детей старше полугода.

Благоприятные условия для заселения кишечника ребенка полезной микрофлорой реально создать при помощи метабиотика Фитотал. Ведь бактерии живут с нами бок о бок, продуцируя множество активных соединений, без которых сохранить здоровье невозможно.

Фитотал содержит огромное количество полезных веществ, в разы улучшающих состав и баланс микробиоты матери, а потому впоследствии обеспечивает отсутствие дисбиоза и у новорожденного.

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