Как правильно выбрать SММ-менеджера. Советует Светлана Радионова

Светлана Радионова — руководитель отдела социальных сетей SММ-агентства «Альфа». Об SMM и подборе персонала для социальных медиа она знает все — и с удовольствием делится этим знанием с читателями.

«Выбор SMM-менеджера похож на хождение по минному полю. Отдашь предпочтение не тому — и можно слить миллионный бюджет за месяц, а эффекта так и не увидеть. Или что еще хуже, увидеть исключительно негативный: неверное SMM-продвижение может привести и к репутационным, и к финансовым потерям», — заключает Светлана Радионова.

Светлана Геннадьевна Радионова уверена, что определить, подходит ли вам специалист, можно всего за 5 вопросов. Давайте разберёмся, что спрашивать у SММ-специалиста и как понять, правильно ли он отвечает.

1. Как именно социальные сети могут помочь бизнесу?

Радионова Светлана Геннадьевна отмечает: вопрос глубже, чем кажется, потому что соцсети — это не только инструмент продаж, хотя и о них забывать нельзя. Привлечение потенциальных покупателей, работа над имиджем бренда, прогрев аудитории, информирование, увеличение лояльности путем формирования специальных предложений для пользователей, все это важно.

Специалист должен учесть, что социальные сети выполняют сразу несколько задач, и подробно раскрыть каждую из них.

2. Какие социальные сети нужны компании?

Радионова Светлана уверена: «Если вам ответят, что чем больше — тем лучше, значит, перед вами плохой СММ-щик». Да, действительно, клиенты не сосредоточены в одной соцсети, но распыляться на все подряд тоже не стоит. Правильным ответом здесь будет не конкретная соцсеть — Инстаграм, ВКонтакте или Фэйсбук, а встречный вопрос про вашу целевую аудиторию. Если вы работаете с молодежью, то стоит отдать предпочтение Инстаграм и Тикток, если ваши клиенты — женщины из провинции за 50, нужно сосредоточиться на развитии Одноклассников и Яндекс.Дзена, и т. д.».

3. Как вы планируете работать с негативом?

Без негативных комментариев не обойдется. Даже если вы работаете в сфере организации детских праздников и дарите людям счастье и радость, недовольные все равно найдутся, полагает Радионова Светлана. И любой профессиональный СММ-щик знает, что игнорирование недобрых комментариев, их удаление — это абсолютно ошибочный путь. Стратегии взаимодействия с недовольными клиентами могут быть разными. Главное, к чему должен стремиться каждый SMM-менеджер, — успокоить человека, ликвидировать негатив и перевести клиента в разряд постоянных.

4. Как и где вы следите за SMM-трендами?

Светлана Геннадьевна Радионова лучше многих знает, что сфера социальных медиа меняется ежедневно. Тренды, актуальная повестка, новые инструменты, способы работы в кризис — здесь важно буквально все. Плох тот СММ-щик, который ничему не учится.

Специалист, с которым вы проводите собеседование, должен без затруднений назвать хотя бы пару блогов об SMM, которые читает регулярно: это может быть «Блог ленивого SMM-щика», COSSA, статьи на vc.ru или что-то еще, но следить за новостями необходимо.

5. Качественные кейсы

Это не совсем вопрос, но нанимать сотрудника или заключать договор с фрилансером можно, только убедившись в наличии у него практического опыта. Попросите показать кейсы, которыми он гордится: не обязательно самые крупные, это может быть и удачное продвижение при минимальном бюджете, и снижение цены лида. Главное, чтобы практических примеров было хотя бы 5.

Бонус

Напоследок — еще один совет от Светланы Геннадьевны Радионовой. Хотите убедиться в том, что специалист действительно достоин своего вознаграждения? Ознакомьтесь с его соцсетями. Контент в них должен быть структурированным, содержательным, вызывать желание читать еще. Вам нравится то, что видите? Значит, специалиста можно смело нанимать.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.