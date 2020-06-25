Чем пополнить косметичку: качественные средства для ухода за кожей и лицом

Новый сезон — самое время обновить содержимое косметички. На какие уходовые средства следует обратить внимание, мы расскажем в этом материале.

Набор для волос GKhair Balancing Cashmere Box Set

Если вы не хотите отдельно покупать шампунь, кондиционер и крем-флюид для ухода за волосами, то обратите внимание на набор GKhair Balancing Cashmere Box Set от марки Глобал Кератин. В нем все эти средства заключены в одну красивую упаковку.

Балансирующий шампунь направлен на питание и увлажнение. Он подходит для нормальных или жирных волос. Состав основан на растительных экстрактах.

Кондиционер обеспечивает дополнительный уход за волосами. Его можно использовать после окрашивания и укладки стайлером.

Крем-флюид содержит в своем составе кератин. Поэтому он защищает волосы от воздействия неблагоприятных факторов. Он также восстанавливает и питает волосы. Они приобретают здоровый и ухоженный вид.

Гель-пена для умывания COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser

Утренняя рутина по уходу за кожей лица должна начинаться с использования гель-пенки для умывания COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Она эффективно решает две задачи:

очищает закупоренные поры;

контролирует работу сальных желез.

Средство подходит для комбинированной и жирной кожи. Регулярное его использование позволит решить существующие проблемы кожи и добиться ее нормального состояния.

Пенка для умывания имеет натуральный и безопасный состав. В том числе в него вошли масло чайного дерева и ВНА-кислоты, эффективность которых доказана не одним клиническим испытанием.

Увлажняющая маска Embryolisse Hydra-Masque

Летом необходимо позаботиться о дополнительном увлажнении кожи. С этой целью следует купить маску Hydra-Masque от бренда Embryolisse. В ее составе есть гиалуроновая кислота, витамины A и E, масла кунжута и миндаля.

Маску необходимо делать на регулярной основе 1–2 раза в неделю. Перед нанесением кожу необходимо предварительно очистить. Держать продукт на лице необходимо в течение 15 минут. Эффект можно будет заметить после первого применения: кожа станет нежной и упругой.

Тканевая маска для лица Davines The Quench Circle

Эта экстра-маска – настоящее спасение после бессонной ночи, шумной вечеринки или длительного перелета. Она всего за несколько минут устраняет следы усталости на лице, отечность, мешки и синяки под глазами. Главным действующим компонентом является гидратирующая гиалуроновая кислота.

Использовать маску рекомендуется на постоянной основе 1-2 раза в неделю. Держать на лице ее нужно в течение 15 минут. Смывать средство водой не требуется.

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