Где заказать поверку средств измерений в Нижнем-Новгороде?

Систематически все приборы, которые служат для измерений, должны проходить поверку. Эта процедура направлена на проверку и подтверждение приборов на соответствие нормативным требованиям. Поверка проводится экспериментальным путем на основании некоторых параметров. Для каждого прибора устанавливают свои сроки проведения проверки.

Проводится поверка средств измерений в нижнем новгороде компанией «ПриборАвтоматика». Это аккредитованная служба, которая имеет в штате больше 50 квалифицированных специалистов. Для поверки здесь оборудованы специальные современные лаборатории. При ремонте, диагностике и настройке используются оригинальные комплектующие, так как компания является сервисным центром многих крупных производителей измерителей.

По предварительной договоренности, сотрудники компании могут провести диагностику в течение суток. Это очень удобно, если прибор незаменим в производстве. Вы можете обратиться в этот центр с разным прибором. В одном месте есть возможность провести поверку приборов разного спектра действия. Приемка и сдача оборудования происходит без очередей, что экономит ваше время.

Есть ряд областей, где поверка техники должна проходить строго и обязательно. Это учреждения здравоохранения, геодезия, госнадзор, атомная энергетика, гидрометцентры и другие. Причем выделяют 4 вида поверки:

Первичная. Проводится при выпуске с завода, после капитального ремонта.

Внеочередная. Проводится при повреждениях, после ударов, при демонстрации некорректной работы.

Периодическая. Проводится через определенное время. Периодичность устанавливается для каждого прибора отдельно. Данную проверку можно не проводить, если приборы находятся на длительном хранении.

Инспекционная. Осуществляется по требованию специалистов вышестоящих органов. Например, по решению суда, прокуратуры.

В «ПриборАвтоматика» можно произвести различную проверку. Для этого компания имеет необходимые ресурсы, опытный персонал и оборудование.

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