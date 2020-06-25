Где заказать поверку средств измерений в Нижнем-Новгороде?

Систематически все приборы, которые служат для измерений, должны проходить поверку. Эта процедура направлена на проверку и подтверждение приборов на соответствие нормативным требованиям. Поверка проводится экспериментальным путем на основании некоторых параметров. Для каждого прибора устанавливают свои сроки проведения проверки.
Проводится поверка средств измерений в нижнем новгороде компанией «ПриборАвтоматика». Это аккредитованная служба, которая имеет в штате больше 50 квалифицированных специалистов. Для поверки здесь оборудованы специальные современные лаборатории. При ремонте, диагностике и настройке используются оригинальные комплектующие, так как компания является сервисным центром многих крупных производителей измерителей.
По предварительной договоренности, сотрудники компании могут провести диагностику в течение суток. Это очень удобно, если прибор незаменим в производстве. Вы можете обратиться в этот центр с разным прибором. В одном месте есть возможность провести поверку приборов разного спектра действия. Приемка и сдача оборудования происходит без очередей, что экономит ваше время.
Есть ряд областей, где поверка техники должна проходить строго и обязательно. Это учреждения здравоохранения, геодезия, госнадзор, атомная энергетика, гидрометцентры и другие. Причем выделяют 4 вида поверки:
В «ПриборАвтоматика» можно произвести различную проверку. Для этого компания имеет необходимые ресурсы, опытный персонал и оборудование.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+