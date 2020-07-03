Водитель автомобиля в Павловском районе врезался в дерево и погиб

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Водитель отечественного автомобиля погиб в ДТП в Павловском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации Госавтоинспекции, накануне вечером, 2 июля, на 34 км дороги Павлово – Тумботино – Гороховец, водитель 1999 г.р. ехал на автомобиле ВАЗ, не справился с управлением, опрокинулся в кювет и врезался в дерево. У него не было водительских прав. В результате произошедшего он погиб.
Напомним, семь человек пострадали в столкновении легковушки с грузовиком в Нижнем Новгороде 1 июля.
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