Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" напомнит неплательщикам о долгах Общество

Более 7 тысяч объявлений с указанием номеров квартир должников за отопление и горячую воду и сумм их задолженности за данные коммунальные услуги будет размещено в июле 2020 на подъездах многоквартирных домов Дзержинска и Кстова. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Дзержинске и Кстове напомнит неплательщикам об их долгах и необходимости их погашения в рамках информационной кампании "Внимание, должник!". В списки попадут номера квартир, жильцы которых задолжали за отопление и горячую воду свыше двух месяцев.

В случае неоплаты долга документы на должников будут переданы в суд для принудительного взыскания. Согласно действующему законодательству, после вынесения судебного решения взыскатель ("ЭнергосбыТ Плюс" от имени поставщика услуги) имеет право запросить в налоговой инспекции информацию обо всех открытых счетах должника. На основании полученных сведений банковские счета неплательщиков будут заблокированы, а денежные средства списаны в счет погашения долга.

"Итогом безответственного отношения жителей к своим обязанностям по оплате поставленных коммунальных ресурсов может стать вынесение судебного решения, когда в результате кроме суммы самого долга с должника взимаются пени за просрочку платежа, госпошлина и исполнительский сбор службы судебных приставов. В итоге сумма к оплате окажется гораздо выше, чем величина самого долга. Мы напоминаем жителям о последствиях накопления долгов и призываем оплатить их, чтобы избежать столь неприятных последствий", - отметил директор Нижегородского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.

Общая сумма задолженности жителей Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду, по состоянию на 29 июня 2020 года, составляет 926 млн рублей.