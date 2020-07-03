Памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" и звание "Город трудовой доблести" Общество

Памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" открыли в Нижегородском кремле 2 июля 2020 года.

Губернатор Глеб Никитин добавил, что памятник появился прежде всего благодаря добровольным пожертвованиям нижегородских предприятий, которые внесли огромный вклад в Великую Победу.

Напомним, 2 июля стало известно, что Нижнему Новгороду и еще 19 городам России будет присвоено звание "Город трудовой доблести".

В честь этого события с воды был организован праздничный салют, также в Нижегородском кремле прошел концерт.

Авторы фото: Александр Воложанин и Кирилл Мартынов