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Общество

Памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" и звание "Город трудовой доблести"

03 июля 2020 10:07  [225] Общество

Памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" открыли в Нижегородском кремле 2 июля 2020 года.

Губернатор Глеб Никитин добавил, что памятник появился прежде всего благодаря добровольным пожертвованиям нижегородских предприятий, которые внесли огромный вклад в Великую Победу.

Напомним, 2 июля стало известно, что Нижнему Новгороду и еще 19 городам России будет присвоено звание "Город трудовой доблести".

В честь этого события с воды был организован праздничный салют, также в Нижегородском кремле прошел концерт.

Авторы фото: Александр Воложанин и Кирилл Мартынов
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести

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