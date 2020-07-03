"При поддержке "Единой России" за присвоение звания "Город трудовой доблести" собрано около 8 млн подписей", - Андрей Турчак Политика

В "Единой России" выступили с инициативой расширить список городов, претендующих на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести. С таким предложением секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе заседания оргкомитета "Победа". Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

"Миллионы людей по всей стране голосовали, собирали подписи, агитировали за свои города на улице и в Интернете. Такие инициативы сплачивают людей, прививают интерес к истории, вызывают чувство гордости за трудовые подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Мы полностью разделяем предложение экспертов о присвоении такого звания 11 названным центрам оборонной промышленности", – заявил Андрей Турчак.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил оргкомитет "Победа", в том числе Андрея Турчака, за "серьезную, научную проработку вопроса о присвоении звания "Город трудовой доблести". Также он поблагодарил ученых, историков РАН и парламентариев, которые обеспечили экспертную оценку заявок городов-претендентов.

"Это большой труд и большая ответственность – скрупулезно проанализировать такой объем исторических материалов, статистических сведений, тем более, когда эти результаты с нетерпением люди ждут, которые гордятся своим родным городом и ценят его вклад в Победу, в послевоенное восстановление народного хозяйства страны", – сказал он. В частности, по его словам, в этом отношении показателен пример Нижнего Новгорода, чьи предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее число наград.

В год 75-летия Победы секретарь Генсовета "Единой России" попросил президента поддержать предложение партии о присвоении этого почетного звания еще девяти городам.

"Это Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и Боровичи (Новгородская область). Это города, где люди активно голосовали, где эта идея пользуется широкой поддержкой", – констатировал он.

Глава государства поддержал предложение.

"На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег – присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидны и убедительны, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены", – отметил Владимир Путин.

Благодаря поддержке "Единой России" уже собрано почти 8 млн подписей за присвоение почетного звания городам. Из них 5 млн – в ходе Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В Нижнем Новгороде собрано почти 850 тысяч подписей.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин, в годы Великой Отечественной войны вся страна, весь народ встал на защиту своей Родины.

"Вклад каждого города, поселка, села - всех, кто сражался с оружием в руках или добывал Победу в тылу, - неоценим. И присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" - это наша дань памяти и преклонение перед самоотверженностью людей, которые, не щадя себя, делали все возможное и невозможное для фронта, чтобы наступила Победа. Для нижегородцев присвоение этого звания в числе первых городов станет почетным и знаменательным событием в героической истории Нижнего Новгорода. Мы гордимся этим", - сказал Глеб Никитин.

"Мне хочется поблагодарить Президента России за принятое решение. Спасибо всем, кто помогал нам на этом пути. Особым этапом стал сбор подписей. Старт ему дал Андрей Турчак на нашей встрече с жителями Арзамаса. Сотни тысяч людей поддержали это начинание", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" стартовал 1 февраля. С инициативой создания оргкомитета по сбору подписей выступило региональное отделение "Единой России".

Это звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.