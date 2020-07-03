"Россияне проголосовали за сильное и суверенное социальное государство", - Вячеслав Никонов Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, член Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны, член фракции "Единой России" Вячеслав Никонов прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Депутат отметил, что итоги голосования по поправкам в Конституцию можно, без преувеличения, назвать триумфальными.

"Поддержка поправок абсолютным большинством проголосовавших упрочила конституционный и правовой "дизайн" нашей страны, сделала Россию сильнее. В общий пакет поправок вошли изменения, которые касались совершенствования политической системы, укрепления суверенитета страны, закрепления социальных гарантий, духовных, исторических и нравственных ценностей, которые объединяют поколения", - сказал Вячеслав Никонов.

"Конституция – это "несущая конструкция" государства, и я хотел бы поздравить всех россиян с тем, что теперь она стала гораздо крепче. Она стала значительно легитимнее, ведь поправки в Конституцию понравились людям больше, чем в свое время сама Конституция. В 1993 году за нее два субъекта не голосовали вообще – Татарстан и Чечня, и 16 субъектов Федерации проголосовали против Конституции. Сейчас уровень легитимности гораздо выше, причем тоже - в очень сложной ситуации экономического кризиса и продолжающейся пандемии", - добавил он.

Депутат особо выделил социальные гарантии, которые теперь будут прописаны в Основном законе страны.

"В 1993 году мы переживали жесточайший экономический кризис, тогда месяцами не платили зарплаты, пенсии, стипендии. Ни о каких социальных гарантиях и речи быть не могло. Сейчас совершенно другая ситуация: благодаря поправкам создан целый пакет социальных гарантий – это касается регулярной индексации пенсий и соцвыплат, защиты семьи и детей, минимального размера оплаты труда", - напомнил Никонов.

Парламентарий сравнил современную политическую ситуацию и положение дел в 1993 году.

"В условиях 1993 года Конституция рождалась в муках, и у нее были "родовые травмы". Принятыми поправками удастся "вылечить" многие из этих травм. Так, Ельцин писал Конституцию под себя и сделал все, чтобы максимально принизить законодательную ветвь власти. Сейчас Государственная Дума наделяется полномочиями по назначению министров - это серьезный подъем статуса парламента, создание более сбалансированной системы противовесов", - сообщил Никонов.

"В 1993 году Борис Николаевич и его команда хотели куда-нибудь интегрироваться, как-то объединиться с Западом. В итоге создавалась система, которая предполагала верховенство международного права над нашей Конституцией. Поправки изменят это абсурдное положение, безусловно укрепив российский суверенитет", - подчеркнул депутат.

Кроме того, по Конституции 1993 года местное самоуправление было отделено от вертикали государственной власти

"Местное самоуправление, отделенное от государственного управления, но наделенное государственными функциями без каких-либо денег, - это была катастрофа. Мы столько лет пытались исправить эту ситуацию с помощью законов, подзаконных актов – не работало. Теперь местная власть вводится в систему государственной власти. Это очень важная новация, которая, может быть, не заметна простым людям, но очень заметна тем, кто отвечает за жизни людей", - пояснил депутат.

По его словам, в Основном законе 1993 года были положения, которые могли быть записаны в Конституции любой страны, но, собственно, о России ничего и не было.

"Сейчас наши российские ценности: уважение к истории, к памяти предков, традиционные верования, традиционная семья - все это в Конституции есть, люди за это проголосовали", - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по образованию и науке.

"Проделана большая работа, Конституция, безусловно, стала лучше. И россияне сознательно проголосовали за сильное, суверенное, социальное государство", - заключил Никонов.