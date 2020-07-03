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Политика

"На высокую явку избирателей повлияли и дистанционное голосование, и отношение нижегородцев к губернатору", - Андрей Дахин

03 июля 2020 11:27  [177] Политика

"В Нижегородской области явка почти на десять процентов превышает среднюю по России. Во многом это достигнуто за счет организации электронного дистанционного голосования, потому что это более удобный способ волеизъявления. Немаловажным было и отношение нижегородцев к губернатору, к ситуации в регионе. Все это привело к более высокой явке, нежели в целом по стране", - заявил политолог, заведующий базовой кафедрой государственного и муниципального управления Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Андрей Дахин.

Он отметил, что в целом голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло успешно. Средняя явка по России превысила 60%, почти 78% голосов отдано "за".

"Различия по регионам говорят о том, что учитывались реальные результаты, настроения на местах. Поэтому с формальной стороны итоги вполне удовлетворительны, я не вижу причин для серьезных претензий к организаторам мероприятия и сомнений в легитимности изменений. Однако я бы отметил, что, кроме непосредственно процедуры голосования, в процессе обновления Конституции заложен смысл: президент хотел, чтобы эти поправки были восприняты гражданами сознательно. Важно, чтобы люди поняли, что не только президент - гарант Конституции, но и каждый гражданин. Если человек следует ее ценностям, опирается на них в своей жизни, то Конституция действует", - подчеркнул Андрей Дахин.

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