"Россия сделала свой выбор, показав единство и стремление к развитию", - Вадим Булавинов Политика

"В течение недели жители нашей страны могли отдать свой голос "за" или "против" поправок в Конституцию. Нижегородская область вместе со столицей имела возможность также впервые опробовать электронную систему голосования. Это уникальный опыт, который, наверняка, возьмут на вооружение и другие регионы", - сказал депутат Государственной Думы, член фракции "Единой России" Вадим Булавинов.

"При этом было достаточно скептиков, в том числе и за рубежом, которые уверяли, что люди неохотно пойдут на избирательные участки, и явка окажется низкой. Глядя на итоги голосования, я бы рекомендовал этим скептикам пересмотреть свое отношение к русскому народу и нашему менталитету. Россияне всегда в непростые времена, оказавшись перед внешней угрозой, проявляют невероятное чувство сплоченности. Так было и так будет! Мы никому и никогда не позволим искажать историческую память, оказывать негативное влияние на нашу экономику, вмешиваться в социальные и политические вопросы", - заявил депутат.



"Чтобы стать сильнее, нам была необходима обновленная Конституция. И итоговые цифры голосования показали, что это понимает абсолютное большинство. Россия сделала свой выбор, показав единство и стремление к развитию. Неоспоримая легитимность и вдохновляющая поддержка выбранного президентом России Владимиром Путиным направления развития страны – наша общая гордость и наша общая победа", - подчеркнул Вадим Булавинов.