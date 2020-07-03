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Общество

Налоговые инспекции Нижегородской области будут работать без предварительной записи с 6 июля

03 июля 2020 14:00  [96] Общество

С 6 июля в территориальные налоговые инспекции Нижегородской области можно обратиться без предварительной записи. Об этом сообщили в УФНС России по Нижегородской области

Прием заявителей в операционных залах осуществляется по следующему графику:

понедельник - четверг: 9.00 – 18.00;
пятница: 9.00 – 16.45;
суббота, воскресенье: выходные дни.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при посещении налоговой инспекции налогоплательщики должны быть в маске и перчатках, а также не иметь признаков простудных заболеваний.

Исключение составляют налоговая инспекция города Арзамаса и ТОРМ села Дивеева, где в связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием и обслуживание налогоплательщиков в настоящий момент не осуществляется.

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей от налогоплательщиков на бумажном носителе, осуществляется через специальные боксы, установленные перед входом в операционные залы. Для удобства налогоплательщиков на конвертах для корреспонденции рекомендуется оставлять номер телефона для дистанционного решения вопросов, в случае их возникновения.

Кроме того, сегодня практически любую услугу ФНС России можно получить через интерактивные сервисы в режиме онлайн, без посещения налоговых органов.

Подробная и актуальная информация о территориальных налоговых органах размещена в разделе "Контакты" на сайте ФНС России.

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