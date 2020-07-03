Нижегородские власти ищут решение, которое позволит предпринимателям открыть магазины в ТЦ Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области разрабатывает решения, которые позволят открыть небольшие магазины в торговых центрах на территории региона. Об этом сообщил заместителя губернатора области Андрей Саносян.

Речь идет о не продовольственных магазинах, например вещевых или обувных, не оборудованных отдельным ходом.

Андрей Саносян пояснил, что для положительного решения для начала работы этих торговых точек необходима соответствующая санитарно-эпидемиологическая обстановка и разрешение санитарных врачей.