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Бизнес

Нижегородские власти ищут решение, которое позволит предпринимателям открыть магазины в ТЦ

03 июля 2020 14:01  [104] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области разрабатывает решения, которые позволят открыть небольшие магазины в торговых центрах на территории региона. Об этом сообщил заместителя губернатора области Андрей Саносян.

Речь идет о не продовольственных магазинах, например вещевых или обувных, не оборудованных отдельным ходом.

Андрей Саносян пояснил, что для положительного решения для начала работы этих торговых точек необходима соответствующая санитарно-эпидемиологическая обстановка и разрешение санитарных врачей.

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