Изменение тарифов с 1 июля позволит снизить плату за тепло для большинства нижегородцев на 3,2% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области изменятся с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

По поручению губернатора Глеба Никитина рост платы для нижегородцев в среднем будет ниже уровня инфляции и не превысит 2,5%.

В среднем изменения тарифов на коммунальные услуги, обусловленные инфляцией, по Нижегородской области составят: на тепловую энергию - не более 3%; на водоснабжение и водоотведение - не более 4%; электрическую энергию - 3,5% (ниже прогнозов инфляции в 5%).

"Рост тарифов в нашей области будет одним из самых низких в стране. А по некоторым позициям и вовсе произойдет снижение платы. Например, в Нижнем Новгороде за тепло часть жителей будет платить меньше. В целом мы придерживаемся политики сдерживания роста тарифов. Будем заниматься этим и в будущем", - сказал Глеб Никитин.

В Нижегородской области с 1 июля 2020 года будут снижены тарифы на услуги АО "Теплоэнерго" на 3,2%.

Для жителей города рост платы на тепло, получаемое от иных теплоснабжающих организаций, составит от 2 до 3%, в Автозаводском и Ленинском районах - 1,5%. Для нижегородцев, у которых отсутствует центральное отопление (1 618 домов), рост не превысит 4%.

Правлением РСТ Нижегородской области также принято решение о переводе с 2020 года АО "Нижегородский водоканал" (НВК) на одноставочный тариф. При этом в целях недопущения негативных последствий для потребителей определен переходный период – не более 5 лет. Ставка за мощность для населения равна нулую, а для остальных потребителей снижена на 44%. Данное решение направлено на обеспечение баланса интересов бизнеса и граждан.



"Ежегодное изменение коммунальных тарифов утверждается правительством в прогнозе развития страны на предстоящие годы. Причина пересмотра тарифов – инфляция, а также рост стоимости топлива (газ, мазут), электроэнергии и т.д. Отмечу, что, принимая тарифные решения, мы в первую очередь ориентируемся на интересы жителей и прикладываем максимум усилий для замедления роста тарифов", - добавила руководитель Региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина.

Отметим, что для подавляющего большинства муниципалитетов Нижегородской области (94,6%) рост совокупной платы за коммунальные услуги не превысит предельного уровня в 4%, но в адрес губернатора Глеба Никитина обратились 20 муниципалитетов (5,4% от общего количества), где рост индекса выше этого показателя. Там, по предложениям депутатов, рост платы граждан заявлен от 4,5% до 13,91%. Это связано с концессионными соглашениями и инвестиционными программами. Данное решение согласовано с Федеральной антимонопольной службой, которая провела все надлежащие проверки соответствующих документов.

Напомним, Глеб Никитин поручил региональной службе по тарифам обеспечить сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги.