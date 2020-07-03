Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению ЕГЭ-2020 Общество

"Ростелеком" полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2020), который в этом году начался 29 июня. Экзамены проходят во всех субъектах Российской Федерации, а также в 80 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 в более 5 тысяч ППЭ задействовано свыше 130 тысяч камер, сообщили в компании.

Накануне экзаменов "Ростелеком" провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 70,8 тысяч аудиторий, ППЭ и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением превысил 96% аудиторий. Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения smotriege.ru. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения (ПО).

Контролировать проведение государственной аттестации в 2020 году будут более 16 тыс. федеральных онлайн-наблюдателей. Впервые в этом году выявлять нарушения порядка проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием искусственной нейросети.

"Ростелеком" активно внедряет технологии искусственного интеллекта в жизнь, и сегодня за проведением экзаменов будут следить не только наши умные камеры. Важным нововведением этого года станет использование нейронной сети — с ее помощью в режиме реального времени будут выявляться возможные нарушения при проведении экзаменов. Искусственный интеллект будет анализировать видео с ЕГЭ, а при обнаружении подозрительной активности на экзамене подаст сигнал. Система автоматически сформирует "подозрение на нарушение" и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволит снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным. В этом году технология "машинного зрения" будет запущена в пунктах проведения экзаменов в пяти субъектах, определенных Рособрнадзором. В следующем году эксперимент расширится на другие регионы", — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

Техническую поддержку портала "Смотри.ЕГЭ" обеспечивает операторская площадка "Ростелеком Контакт-центр" в Челябинске. Специалисты следят за работой ПО и защищают портал от DDoS-атак. Общее время трансляции на портале www.smotriege.ru в период проведения экзаменов в 2020 году составит 15 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно следить за проведением экзаменов на портале могут 15 тыс. пользователей.

Для поддержки пользователей портала "Ростелеком" развернул бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать всех, кто принимает непосредственное участие в проведении ЕГЭ, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

В этом году из-за пандемии коронавируса государственные экзамены будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в 2020 году — всего почти 750 тысяч человек.