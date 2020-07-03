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Общество

Подрядчик сорвал сроки капремонта гимназии №1 в Нижнем Новгороде

03 июля 2020 15:55  [370] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил привлечь дополнительного подрядчика для капремонта гимназии №1, поскольку существующий сорвал сроки, предусмотренные контрактом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Гимназию ремонтируют к новому учебному году. В последний раз она обновлялась в 90-е годы. Подрядчик приступил к выполнению работ в октябре 2019 года, но к предусмотренному контрактом сроку - 4 июня, школа была не готова.

"В настоящий момент готовность школы оценивается в 80%. Очевидно, что к установленному контрактом сроку окончания работ, то есть на начало июня, готовность должна была быть стопроцентная. Этого подрядная организация обеспечить не смогла. Мы не можем допустить выполнения работ в таком режиме. Месяц назад я уже требовал повысить интенсивность ремонта. Как показала повторная проверка, подрядчик и этого не сделал", - отметил Юрий Шалабаев.

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