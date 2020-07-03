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03 июля 2020 15:55  [388] Любовь Лебедева стала одной из лучших сотрудниц по качеству Арзамасского приборостроительного завода им.Пландина
Общество

Любовь Лебедева стала одной из лучших сотрудниц по качеству Арзамасского приборостроительного завода им.Пландина

03 июля 2020 15:55  [388] Общество

Фото: Елена Галкина

В мае 2020 года в числе лучших по качеству в АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" названа изготовитель печатных плат в цехе №19 - Любовь Лебедева. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Любовь Николаевна работает на заводе почти 41 год. Несколько лет была сборщиком в цехе №42, затем перевелась в цех №19. В ее обязанности входит окончательная промывка платы после всех операций, просушивание изделия, проверка на паяемость, отмывка в камере влаги, упаковка и отправка в ПРБ. На сборку изделия поступают, как принято говорить, без единого отпечатка пальца.

Через руки работницы в смену проходят сотни изделий всевозможных конфигураций и размеров. Техпроцесс обработки занимает до 3,5 часов, а плат в партии до 190 штук. В коллективе Любовь Николаевну называют "хозяйкой промывки".

"Работа у меня ответственная. От моего труда зависит, насколько чистой плата уйдет на сборку, как она будет функционировать в готовом изделии. Я очень рада, что когда-то пришла в этот цех. Мы все здесь очень дружные. Даже скучаю по девочкам, когда в отпуске. Поэтому, наверное, рабочий день для меня проходит незаметно", - рассказала Любовь Лебедева. 

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