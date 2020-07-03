Любовь Лебедева стала одной из лучших сотрудниц по качеству Арзамасского приборостроительного завода им.Пландина Общество

Фото: Елена Галкина

В мае 2020 года в числе лучших по качеству в АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" названа изготовитель печатных плат в цехе №19 - Любовь Лебедева. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Любовь Николаевна работает на заводе почти 41 год. Несколько лет была сборщиком в цехе №42, затем перевелась в цех №19. В ее обязанности входит окончательная промывка платы после всех операций, просушивание изделия, проверка на паяемость, отмывка в камере влаги, упаковка и отправка в ПРБ. На сборку изделия поступают, как принято говорить, без единого отпечатка пальца.

Через руки работницы в смену проходят сотни изделий всевозможных конфигураций и размеров. Техпроцесс обработки занимает до 3,5 часов, а плат в партии до 190 штук. В коллективе Любовь Николаевну называют "хозяйкой промывки".

"Работа у меня ответственная. От моего труда зависит, насколько чистой плата уйдет на сборку, как она будет функционировать в готовом изделии. Я очень рада, что когда-то пришла в этот цех. Мы все здесь очень дружные. Даже скучаю по девочкам, когда в отпуске. Поэтому, наверное, рабочий день для меня проходит незаметно", - рассказала Любовь Лебедева.