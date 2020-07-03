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Общество

Глеб Никитин поздравил премьер-министра Белоруссии с Днем независимости Республики

03 июля 2020 16:12  [166] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил в адрес премьер-министра Белоруссии Романа Головченко слова поздравления с Днем независимости Республики.

Республике Беларусь отмечается День независимости 3 июля. Глеб Никитин пожелал всем жителям Белоруссии счастья, мира, процветания и благоденствия.

"Республика Беларусь была и остается главным партнером региона. Уверен, что сложившиеся прочные дружеские связи будут способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодействия", - сказал глава региона.

На протяжении многих лет Республика Беларусь входит в число главных внешнеторговых партнеров региона. В сентябре 2003 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

С 2006 года действует совет делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии, сопредседателем которого с нижегородской стороны является глава региона Глеб Никитин. Данный формат сотрудничества является уникальной формой взаимодействия Нижегородской области и правительства Белоруссии.

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