Компания SPAS Городская служба вскрытия замков и дверей, отзывы клиентов

Городская служба аварийного вскрытия замков предлагает услуги в Екатеринбурге. Компания SPAS предоставляет уникальный сервис. Это вскрытие замковых механизмов. Эта услуга может понадобиться в разных непредвиденных случаях. Например, компания SPAS Городская служба вскрытия замков и дверей выезжает на объект заказчика, когда заклинила входная дверь или дверца автомобиля. С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте.

Основные предложения

• Вскрытие дверных и автомобильных замков.

• Установка замков, ночной задвижки, дверного доводчика.

• Замена замков, дверных ручек, личинки.

• Ремонт замков, замков CISA.

• Перекодировка замков, замков GARDIAN, CISA.

• Вскрытие сейфов, ремонт и замена сейфовых замков.

• Разблокировка коробки передач, АКПП.

Это далеко не все услуги компании. Аварийная служба выполняет работы качественно. Вскрытие производят опытные специалисты, у них есть необходимый инструмент и оборудование. Они знают, как работать с различными замковыми механизмами и замками различных производителей. На ремонт и вскрытие предоставляется гарантия 6 месяцев. При возникновении проблем с замковым устройством компания отремонтирует его бесплатно по гарантии.

Преимущества

Аварийная служба выезжает в короткие сроки после вызова в любую часть города Екатеринбург для вскрытия замков. Она работает круглосуточно. На ее сайте можно найти подробную информацию о каждой услуге и предложении. А также отзывы https://spas-ektb.ru.

Достоинства:

• круглосуточное дежурство 2-4 мастеров;

• снабжение мастеров необходимыми инструментами и запчастями;

• быстрый выезд по заявке;

• устранение проблемы с замковыми механизмами в течение получаса;

• аккуратное выполнение работ (дверная конструкция и замок не будут повреждены);

• выгодные расценки на услуги;

• скидки и специальные предложения (пенсионеры, ветераны ВОВ и пр.);

• официальное оказание услуг вскрытия замковых устройств, подтверждается документами;

• работы выполняются по официальному договору.

Порядок оказания услуг

Клиенту нужно связаться с менеджером компании, контактные данные указаны на сайте. И объяснить ситуацию. Специалист службы назовет цену и в случае необходимости мастера прибудут на объект заказчика в течение30-ти минут. Услуги оплачиваются после завершения работ.

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