Справка 182н: для чего она необходима?

Когда человек по каким-то причинам увольняется с работы либо же его увольняют по несоответствии или по иным причинам, работодатель должен отдавать не только лишь трудовую книжку. Но еще и пакет документов в котором должна быть справка 182н. Такую справку во время дальнейшего трудоустройства могут потребовать, чтобы иметь возможность рассчитать выплату пособий. В этой справке отражается отработанное время сотрудником и общая сумма его заработной платы. В одном из разделов справки присутствует информация и о самом работодателе, который ее выдавал.

Представление о справке

Справка 182н https://sovetkadrovika.ru/ представляет собой документ, который работодатель должен выдавать сотруднику, что увольняется. Этот документ может выдаваться также бывшему работнику, что когда-то уволился с организации, но тогда не получил эту справку по каким-то причинам. Порядок выдачи документа регулируется приказом Министерства Труда.

Те справки, которые выдавали ранее, не давали возможности конкретизировать периоды ухода за ребенком. А справка 182н, которая была введена не так давно, нацелена на защиту прав работающих матерей. Предоставлять можно только оригинал справки либо же заверенную в специальном порядке копию.

Процесс получения справки

Работодатель обязательно должен выдавать справку 182н увольняющемуся сотруднику. Если же он этого не делает последний вправе написать заявление на выдачу этого документа. В основном этот документ используют для предоставления отчета о доходах за последние два года.

Работник бывшему работодателю может передать заявление следующими такими способами:

• лично обратиться в компанию;

• заказным письмом по почте;

• через сайт компании;

• электронным письмом;

• по факсу;

• через доверенное лицо.

Важно знать то, что работодатель не имеет права отказать сотруднику в выдаче справки 182н. Как бы там ни было, справку все-таки реально заказать, если воспользоваться специализированным сайтом, который предлагает такую возможность. Более подробнее о справке можно прочитать в Интернет-сети.

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