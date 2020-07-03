Эффектные подарочные коробки — как выбрать?

Для того, чтобы подарок действительно понравился получателю к его выбору нужно отнестись серьезно, а еще стоит подумать над упаковкой. Сразу стоит отметить, что подарочные коробки производятся по индивидуальным размерам под заказ. Такие коробочки можно купить не только в специализированных магазинах, но и оформить заказ онлайн либо по телефону, как оптом, так и в розницу.

Подарок, упакованный в красивую упаковку понравится получателю. К тому же благодаря картонной упаковке для подарков всегда можно повысить продажи совершенно любой продукции, будь то игрушки либо же кондитерские изделия.

Необычные коробки для презентов

Внимание покупателей смогут привлечь только лишь эффективные и красочные подарочные упаковки. Чтобы презент понравился, стоит выбирать нарядный набор в красивой упаковке. Не стоит приобретать что-то первое попавшееся в обычной упаковке либо же вообще без нее. Ассортимент подарочных упаковок в настоящее время настолько разнообразен, что каждый сможет подобрать хороший вариант например на ресурсе: https://upakovki.com.ua/products/podarok.html.

Можно приобрести разнообразные упаковочные изделия:

• где полноцветная печать;

• сплошная;

• имеющая прозрачное окошко.

Если же продукция слишком габаритная стоит отдавать предпочтения при выборе большим подарочным коробкам из картона, что отличаются высоким качеством.

Выбор хорошей упаковки

Чтобы придать дополнительный блеск продукции поверхность подарочной упаковки можно выбрать покрытую УФ-лаком либо же просто заламинированную. В основном такие упаковки создаются из мелованого картона, на который наносят полноцветную офсетную печать. А чтобы бренд стал узнаваемым нужно просто заказать нанесение логотипа компании на подарочные упаковки. Лучше выбирать те упаковки, что изготовлены из экологически чистых материалов. В такие коробки можно спокойно паковать любую продукцию: пищевые продукты и подарочные наборы для детишек.

Во время выбора подарочной упаковки стоит обязательно учесть то, что покупатели лучше реагируют на красочные и яркие цвета и блестящие коробки. Естественно, что при выборе каждый должен ориентироваться на размеры презента, потому что они также могут значительно отличаться друг от друга. Соответственно, что можно позаботиться о том, чтобы и внутренняя сторона упаковки была красиво и как-то по-особенному оформлена.

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