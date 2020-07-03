Подъемно секционные гаражные ворота

Что такое автоматические ворота и почему они вам нужны?

Практично стильно и удобно.

Что из себя представляют подъемно секционные автоматические ворота?

Подъемно секционные гаражные ворота (подробнее) на электроприводе — это современное решение для организации въезда и выезда автомобиля на участок или в гараж. Существует несколько разновидностей таких систем, которые подбираются в зависимости от ваших личных предпочтений, габаритов въезда и дизайна участка. Ниже мы обсудим, почему это важно.

Эта статья будет полезна тем, кто только задумался о приобретении автоматических ворот и находится в поиске информации.

Из нее вы узнаете:

в чем заключаются преимущества автоматических ворот;

как выбрать автоматические ворота;

какие разновидности ворот существуют.

Преимущества автоматических ворот

Ворота на автоматическом приводе ассоциируются с роскошными домами и участками. Раньше они действительно были редкостью — когда только появились на рынке. Однако сейчас такие системы доступны всем: благодаря большому количеству изготовителей и широкому ассортименту цен.

Основными преимуществами автоматических ворот остаются:

высокий уровень комфортабельности;

удобство в любых погодных условиях;

защита автомобиля от повреждений;

стиль и полноценный элемент оформления участка.

Комфортабельность. В первую очередь, автоматические ворота — это непревзойденный комфорт. Невероятно приятно нажать всего на одну кнопку и беспрепятственно попасть домой. Пожалуй, это меньшее, что должно быть у хозяина автомобиля в 21-м веке — полноценное удовольствие “от” и “до” от использования своего средства передвижения.

Погода. Говорят, что лень — двигатель процесса, однако автоматические ворота предназначены далеко не только для того, чтобы потакать ей. В условиях российской непогоды, снега, дождей, грязи, слякоти и луж будет особенно приятно не выходить из теплого автомобиля, а сразу попасть домой. Более того, при заезде сразу в гараж вам не придется пачкать обувь и, следовательно, машину — сэкономите время, силы и деньги на очередной чистке.

Защита от повреждений. Автоматизация въезда поможет вам уберечь автомобиль от возможных повреждений. Нередки случаи, когда при самостоятельном открытии и закрытии створок водитель случайно задевает поверхность машины. И, конечно, каждый автовладелец знает, как это сложно — избавиться от даже мелких царапин.

Также неприятности случаются в гараже. Вы захотели уделить время своему транспорту и остались в гараже, чтобы немного поработать. Из-за сильного ветра створки обычных ворот могут вновь задеть машину. С воротами на электроприводе такого не произойдет — вы можете спокойно уединиться со своим автомобилем.

Стиль. Современные решения и дизайны в изготовлении автоматических ворот поистине безграничны. Вы можете как приобрести готовый понравившийся вариант, так и заказать эксклюзивную модель под свой авторский проект. Ворота станут полноценным украшением участка.

Какие виды ворот существуют

Перед тем, как выбирать, следует разобраться — а какие виды автоматических ворот вообще существуют?

Всего есть одиннадцать типов:

секционные гаражные;

секционные промышленные (подробнее)

роллетные гаражные;

уличные откатные;

уличные распашные;

противопожарные.

скоростные ПВХ;

герметизаторы;

уравнительные платформы;

перегрузочные тамбура;

шлагбаумы.

Как выбрать автоматические ворота

Как видно, ворота делятся на обычные и промышленные. Для коммерческих целей выбирайте модель по назначению здания (например, секционные промышленные, уравнительные платформы или противопожарные).

Ворота для частного участка или гаража выбираются по двум составляющим:

габаритам въезда или разъема;

дизайну.

Если участок и въезд на него миниатюрные, логично будет выбрать такие же компактные ворота. К таким относятся уличные откатные — вместо того, чтобы распахиваться и “съедать” пространство, они разъезжаются в стороны, в плоскости. Если проблем с площадью нет, выбирайте по своему вкусу.

Гаражные же ворота делятся на два типа: секционные и роллетные. В чем разница? Секционные предназначены для маленьких и средних размеров проема, а вот роллетные могут достигать до 7 метров в ширину.

Подводим итог

В этой статье вы узнали о преимуществах автоматических ворот для вас и вашего автомобиля, а также ознакомились с основными видами систем для промышленных и частных целей. Теперь вы знаете, от чего отталкиваться при выборе ворот, а также сможете точно определиться, понадобятся ли они вам.

Источник: alexgate.ru

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